закрыть
31 июля 2025, четверг, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как звонок Трампа остановил конфликт между Таиландом и Камбоджей

  • 31.07.2025, 17:04
Как звонок Трампа остановил конфликт между Таиландом и Камбоджей

Посредничество Малайзии и Китая не дали результатов.

Эскалация военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, ставшая самой серьезной за последнее десятилетие, была приостановлена после личного звонка президента США Дональда Трампа премьер-министру Таиланда. До этого посреднические усилия Малайзии и Китая не дали результатов, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников Reuters, только после разговора Трампа с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячай, Бангкок согласился на переговоры с Камбоджей. Таиланд настаивал на двустороннем формате переговоров и сначала отвергал участие третьих сторон.

Трамп, угрожавший 36-процентными тарифами на импорт из обеих стран, настоял на переговорах, после чего стороны согласились встретиться в столице Малайзии Путраджае при посредничестве премьера Анвара Ибрагима, председательствующего в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Встреча завершилась объявлением о прекращении огня с полуночи. Несмотря на сохраняющееся недоверие и отсутствие отвода войск, режим прекращения огня соблюдается.

Конфликт начался с инцидентов на неразмеченных участках 817-километровой границы. Обострение началось после гибели камбоджийского солдата в мае и подрыва тайского военного на мине, в установке которой Таиланд обвинил Камбоджу.

Обе стороны выразили благодарность Трампу. После соглашения о перемирии, по словам официальных лиц, США возобновили переговоры по торговым соглашениям с обеими странами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип