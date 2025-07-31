Как звонок Трампа остановил конфликт между Таиландом и Камбоджей 31.07.2025, 17:04

Посредничество Малайзии и Китая не дали результатов.

Эскалация военного конфликта между Таиландом и Камбоджей, ставшая самой серьезной за последнее десятилетие, была приостановлена после личного звонка президента США Дональда Трампа премьер-министру Таиланда. До этого посреднические усилия Малайзии и Китая не дали результатов, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников Reuters, только после разговора Трампа с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячай, Бангкок согласился на переговоры с Камбоджей. Таиланд настаивал на двустороннем формате переговоров и сначала отвергал участие третьих сторон.

Трамп, угрожавший 36-процентными тарифами на импорт из обеих стран, настоял на переговорах, после чего стороны согласились встретиться в столице Малайзии Путраджае при посредничестве премьера Анвара Ибрагима, председательствующего в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Встреча завершилась объявлением о прекращении огня с полуночи. Несмотря на сохраняющееся недоверие и отсутствие отвода войск, режим прекращения огня соблюдается.

Конфликт начался с инцидентов на неразмеченных участках 817-километровой границы. Обострение началось после гибели камбоджийского солдата в мае и подрыва тайского военного на мине, в установке которой Таиланд обвинил Камбоджу.

Обе стороны выразили благодарность Трампу. После соглашения о перемирии, по словам официальных лиц, США возобновили переговоры по торговым соглашениям с обеими странами.

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