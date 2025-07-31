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Капитализация Microsoft впервые в истории превысила $4 трлн

  • 31.07.2025, 18:50
Капитализация Microsoft впервые в истории превысила $4 трлн

Microsoft занимает второе место по капитализации среди компаний мира.

Капитализация технологического гиганта Microsoft впервые в истории компании превысила $4 трлн. На торгах биржи NASDAQ в четверг, 31 июля, акции технологической компании Microsoft (MSFT) на максимуме выросли на 8,22% — до $555,45 за акцию. В результате рыночная стоимость IТ-гиганта превысила уровень $4 трлн, достигнув $4,04 трлн, по данным TradingView.

Microsoft занимает второе место по капитализации среди компаний мира, уступая только производителю чипов NVIDIA, чья рыночная стоимость на тот же момент оценивалась в $4,43 трлн. NVIDIA стала первой компанией в мире, достигшей этого показателя, в начале июля 2025 года на фоне продолжающегося роста интереса к технологии искусственного интеллекта.

Капитализация Microsoft впервые преодолела отметку $1 трлн в апреле 2019 года, а в июне 2021 года поднялась выше $2 трлн. В январе 2024 года рыночная стоимость разработчика программного обеспечения впервые достигла $3 трлн.

Рост спроса на акции компании наблюдался после того, как Microsoft представила квартальные финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли благодаря доходам от облачных сервисов.

Выручка разработчика Windows в отчетном квартале (четвертый финансовый квартал, завершившийся у компании 30 июня 2025 года) увеличилась на 18%, до $76,4 млрд. Операционная прибыль за три месяца выросла на 23%, до $34,3 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 24% и составила $27,23 млрд, или $3,65 на акцию. Продажи подразделения облачных вычислений, куда входит облачная платформа Azure, выросли на 39%, что значительно превысило ожидаемые аналитиками 34%.

Microsoft ожидает, что капитальные затраты в текущем квартале составят более $30 млрд, а выручка за весь финансовый год вырастет на двузначную величину. Кроме того, предполагается, что в текущем квартале выручка подразделения Azure увеличится на 37%.

«Microsoft получает заслуженное признание, потому что Windows — операционная система для бизнеса. Все мы ведем бизнес с помощью Microsoft, Word, Outlook, Excel», — рассказала директор по инвестициям Bokeh Capital Partners Ким Форрест. Результаты за квартал указывают на то, что положение Microsoft стало еще лучше, потому что, как и в случае с NVIDIA, у компании нет конкурентов на ее рынке, добавила она.

Акции Microsoft выросли почти на 50% по сравнению с минимумами апреля 2025 года, когда объявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт в США спровоцировало распродажу на мировых рынках.

Уолл-стрит в целом настроена оптимистично в отношении акций Microsoft. Согласно собранным Bloomberg данным, 68 из 72 аналитиков, отслеживающих деятельность компании, рекомендуют ее акции к покупке, а один — к продаже. Средняя целевая цена на ближайшие 12 месяцев в размере $602 предполагает рост примерно на 11%.

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