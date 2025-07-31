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В РФ четвертый крупный автопроизводитель ввел 4-дневную рабочую неделю

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  • 31.07.2025, 20:39
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В РФ четвертый крупный автопроизводитель ввел 4-дневную рабочую неделю

Из-за обвала продаж.

«Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ) с июля перешел на четырехдневную рабочую неделю — это связано с резким падением спроса на автобусы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление предприятия. Таким образом, ЛиАЗ стал уже четвертым крупным автопроизводителем в России, сократившим рабочую неделю на фоне кризиса в отрасли. «ЛиАЗ с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах», — рассказали в компании.

В таких условиях, как пояснили на предприятии, переход на сокращенный график позволяет подстроить производство под текущие реалии и сохранить занятость персонала. При этом весь социальный пакет для работников сохранен: речь идет о льготных путевках на отдых, дотациях на питание, частичной компенсации платы за детские сады, материальной поддержке в трудных ситуациях и других мерах. Руководство завода уточнило, что решение о графике будет приниматься ежемесячно в зависимости от динамики заказов на общественный транспорт. В случае улучшения ситуации ЛиАЗ планирует вернуться к обычному пятидневному режиму.

Ранее аналогичные шаги предприняли и другие российские производители. В июле о переходе на четырехдневную неделю с августа сообщил Горьковский автозавод (ГАЗ), который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. «КамАЗ» также с 1 августа вводит сокращенную рабочую неделю для подразделений с неполной загрузкой. «АвтоВАЗ» рассматривает возможность перехода на четырехдневку с 29 сентября.

Кроме того, Mash ранее сообщил, что из-за падения спроса Павловский автобусный завод (ПАЗ) приостановил производство как минимум до 4 августа. Однако в пресс-службе предприятия позже заявили, что речь идет не о простое, а о плановом оплачиваемом отпуске для сотрудников.

По данным агентства «Автостат», за первое полугодие 2025 года в России продали 530,4 тысячи новых легковых автомобилей. Если добавить к этому грузовики и автобусы, общее количество проданных машин достигает 601,8 тысячи. Таким образом, падение совокупного авторынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 28%.

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