Путин подписал закон о новых условиях лишения приобретенного гражданства

Путин подписал закон о новых условиях лишения приобретенного гражданства1
- 31.07.2025, 21:09
За что теперь можно лишиться паспорта РФ?
В России будут лишать приобретенного гражданства за убийства, изнасилования детей, пропаганду терроризма и сотрудничество с другими странами против безопасности России. Закон подписал правитель России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Среди других преступлений, за которые будут лишать российского гражданства, — совершение группового изнасилования, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики и др.
Законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного российского гражданства Госдума приняла в первом чтении в июне.