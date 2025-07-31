Путин подписал закон о новых условиях лишения приобретенного гражданства 1 31.07.2025, 21:09

За что теперь можно лишиться паспорта РФ?

В России будут лишать приобретенного гражданства за убийства, изнасилования детей, пропаганду терроризма и сотрудничество с другими странами против безопасности России. Закон подписал правитель России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди других преступлений, за которые будут лишать российского гражданства, — совершение группового изнасилования, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики и др.

Законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного российского гражданства Госдума приняла в первом чтении в июне.

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