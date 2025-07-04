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Продажи Tesla Cybertruck упали до пяти тысяч за квартал

  • 4.07.2025, 1:09
Продажи Tesla Cybertruck упали до пяти тысяч за квартал

Это в 12 раз ниже ожиданий компании.

Tesla подтвердила, что во втором квартале 2025 года поставила примерно 5 тысяч электропикапов Cybertruck - резкое падение по сравнению с ожиданиями. Как сообщает Electrek, компания планировала ежегодное производство более 250 тысяч единиц, а текущий темп составляет лишь около 20 тысяч в год.

Согласно отчету Tesla о поставках и производстве, в категории «другие модели» (куда входят Model S, Model X, Cybertruck и Tesla Semi) компания изготовила 13409 авто и доставила 10 394. Это меньше половины от пика в 2024 году, когда Tesla еще выполняла предварительные заказы на Cybertruck.

Хотя Tesla не предоставляет отдельную статистику по каждой модели, международные данные указывают, что на Model S/X приходится примерно 5000 доставок. Следовательно, Cybertruck, вероятно, продали около 5000 раз за квартал

Снижение продаж Cybertruck произошло несмотря на доступность $7500 налогового кредита. В настоящее время непонятно, как именно Tesla будет реагировать на эти показатели.

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