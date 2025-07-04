Россия нанесла удар по Киеву после разговора Путина с Трампом 4.07.2025, 0:06

РФ атаковала столицу Украины с использованием дронов-камикадзе «Шахед».

Вечером 3 июля российская армия атаковала Киев с использованием дронов-камикадзе «Шахед». Об этом сообщают Киевская городская военная администрация (КГВА) и Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих Telegram-каналах. Обстрел начался вскоре после того, как состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В КГВА уточнили, что по воздушным целям уже работает система противовоздушной обороны, и призвали жителей украинской столицы немедленно пройти в укрытия. По информации ВСУ, угроза атаки с применением беспилотников также существует в ряде других регионов Украины, включая Полтавскую, Черкасскую, Житомирскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся несколькими часами ранее. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе беседы заявил, что Россия не откажется от своей цели «устранить первопричины» войны в Украине. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит искать пути для переговорного урегулирования конфликта. Дональд Трамп, в свою очередь, настаивал на необходимости как можно скорее прекратить боевые действия.

Атаки российских войск на украинские мирные города продолжаются с регулярной интенсивностью. Так, днем 3 июля, Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы. Ракета попала в один из причалов во время разгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. В результате удара погибли два человека, еще шесть получили ранения.

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