закрыть
4 июля 2025, пятница, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия нанесла удар по Киеву после разговора Путина с Трампом

  • 4.07.2025, 0:06
Россия нанесла удар по Киеву после разговора Путина с Трампом

РФ атаковала столицу Украины с использованием дронов-камикадзе «Шахед».

Вечером 3 июля российская армия атаковала Киев с использованием дронов-камикадзе «Шахед». Об этом сообщают Киевская городская военная администрация (КГВА) и Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих Telegram-каналах. Обстрел начался вскоре после того, как состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В КГВА уточнили, что по воздушным целям уже работает система противовоздушной обороны, и призвали жителей украинской столицы немедленно пройти в укрытия. По информации ВСУ, угроза атаки с применением беспилотников также существует в ряде других регионов Украины, включая Полтавскую, Черкасскую, Житомирскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся несколькими часами ранее. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин в ходе беседы заявил, что Россия не откажется от своей цели «устранить первопричины» войны в Украине. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит искать пути для переговорного урегулирования конфликта. Дональд Трамп, в свою очередь, настаивал на необходимости как можно скорее прекратить боевые действия.

Атаки российских войск на украинские мирные города продолжаются с регулярной интенсивностью. Так, днем 3 июля, Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы. Ракета попала в один из причалов во время разгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. В результате удара погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип