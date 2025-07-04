Силы обороны Украины отбили крупнейшую атаку дронов и ракет РФ с начала войны 4.07.2025, 10:43

В ВСУ раскрыли подробности.

В ночь на 4 июля РФ совершила крупнейшую с начала полномасштабной войны воздушную атаку по территории Украины.

Армия РФ применила более 500 дронов и ракет, сделав ставку на удар по столице. Оборона неба ВСУ сдержала натиск — подавляющее большинство целей было уничтожено, сообщают ВС ВСУ.

С 18:00 3 июля и в течение ночи Россия атаковала Украину сразу несколькими видами вооружения. Было выпущено 550 воздушных средств нападения, из них свыше 330 — ударные дроны типа Shahed.

Атака велась с территории Курской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Основным направлением удара снова стал Киев — столица и ее окрестности подверглись массированному обстрелу.

Армия РФ также применила: - 1 аэробаллистическую ракету «Кинжал»; - 6 баллистических ракет «Искандер-М»; - 4 крылатые ракеты «Искандер-К».

Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы были уничтожены или подавлены 478 целей:

- из них 268 сбиты средствами огневого поражения;

- еще 208 локационно подавлены средствами РЭБ;

- сбито 2 ракеты «Искандер-К».

Однако не все цели удалось перехватить:

- зафиксированы прямые попадания в 8 локациях — 9 ракет и 63 дрона;

- обломки сбитых воздушных объектов упали в 33 точках.

Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины действовали слаженно и эффективно.

Несмотря на беспрецедентный масштаб атаки, удалось предотвратить катастрофические последствия. РФ продолжает использовать террор мирного населения как главный инструмент давления.

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