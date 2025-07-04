Силы обороны Украины отбили крупнейшую атаку дронов и ракет РФ с начала войны
- 4.07.2025, 10:43
В ВСУ раскрыли подробности.
В ночь на 4 июля РФ совершила крупнейшую с начала полномасштабной войны воздушную атаку по территории Украины.
Армия РФ применила более 500 дронов и ракет, сделав ставку на удар по столице. Оборона неба ВСУ сдержала натиск — подавляющее большинство целей было уничтожено, сообщают ВС ВСУ.
С 18:00 3 июля и в течение ночи Россия атаковала Украину сразу несколькими видами вооружения. Было выпущено 550 воздушных средств нападения, из них свыше 330 — ударные дроны типа Shahed.
Атака велась с территории Курской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.
Основным направлением удара снова стал Киев — столица и ее окрестности подверглись массированному обстрелу.
Армия РФ также применила: - 1 аэробаллистическую ракету «Кинжал»; - 6 баллистических ракет «Искандер-М»; - 4 крылатые ракеты «Искандер-К».
Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы были уничтожены или подавлены 478 целей:
- из них 268 сбиты средствами огневого поражения;
- еще 208 локационно подавлены средствами РЭБ;
- сбито 2 ракеты «Искандер-К».
Однако не все цели удалось перехватить:
- зафиксированы прямые попадания в 8 локациях — 9 ракет и 63 дрона;
- обломки сбитых воздушных объектов упали в 33 точках.
Силы ПВО, авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины действовали слаженно и эффективно.
Несмотря на беспрецедентный масштаб атаки, удалось предотвратить катастрофические последствия. РФ продолжает использовать террор мирного населения как главный инструмент давления.