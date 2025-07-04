В Великобритании решили поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей 1 4.07.2025, 11:57

1,060

Вот что выяснилось.

Переход на четырехдневную рабочую неделю может положительно сказаться на итоговых финансовых показателях. Об этом свидетельствует новый эксперимент, проведенный в Великобритании, пишет CNN.

В течение шести месяцев, с ноября 2024 года по апрель 2025-го, почти 1000 сотрудников из 17 компаний и других организаций работали по сокращенной неделе, сохраняя при этом прежний уровень заработной платы и рабочую нагрузку. Все 17 организаций сохранили сокращенную рабочую неделю и после окончания пробного периода.

Выгоду от сокращенной недели получили не только работники. Некоторые организации зафиксировали рост выручки и сокращение числа больничных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в лондонской компании-разработчике программного обеспечения BrandPipe выручка подскочила почти на 130%.

BrandPipe — одна из четырех организаций, предоставивших данные о своей выручке. Из них три компании отметили рост выручки, а одна — падение во время эксперимента. Однако это снижение было зафиксировано в сравнении с другим периодом — а именно, с шестью месяцами, непосредственно предшествовавшими эксперименту.

Данные о выручке и отсутствиях на работе ограничены, что признали авторы отчета, написав: «Учитывая это, выводы носят чисто описательный характер и дают лишь ограниченное представление о влиянии эксперимента на отдельные организации».

Во время аналогичных экспериментов в США, Великобритании и Германии работники сообщали, что чувствуют себя более счастливыми и здоровыми.

Спустя год после крупного эксперимента в Великобритании в 2022 году, в котором участвовала 61 организация, подавляющее большинство по-прежнему позволяли своим сотрудникам работать по сокращенной неделе. Аналогичным образом, эксперименты в США и Канаде в 2022 и 2023 годах привели к тому, что почти все компании сохранили эту политику.

Но у этих исследований есть и свои критики.

Майкл Сандерс, профессор государственной политики в Королевском колледже Лондона, отметил, что такие эксперименты основаны на самоотборе, а это означает, что компании, соглашающиеся принять участие, могут быть теми, где четырехдневная неделя «будет воспринята с энтузиазмом».

Попытка перейти на сокращенную неделю может хорошо сработать для этих «мотивированных» работодателей и сотрудников, но «это мало что говорит о том, что произошло бы, если бы это попробовал кто-то другой», — сказал Сандерс в интервью CNN.

Джо Райл, директор по кампаниям 4 Day Week Foundation (именно это организация провела этот эксперимент), ответил, что за последние несколько лет в подобных компаниях по всему миру приняли участие сотни компаний из самых разных секторов, которые присоединились «с разной степенью энтузиазма и приверженности». Но в будущих экспериментах фонд хотел бы «по возможности добавить элемент рандомизированного контроля», добавил он.

Однако, как бы ни проводились будущие эксперименты, один из участников последнего из них настроен оптимистично в отношении сокращенной рабочей недели. «Я ожидаю, что большинство организаций перейдут на такой график в ближайшие 10 лет или около того», — сообщил Алан Брант, генеральный директор Bron Afon Community Housing в Уэльсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com