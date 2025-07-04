На вооружении ВСУ появился новый дрон с лазерным наведением 4.07.2025, 12:14

Что известно о R34-T.

Беспилотник нового поколения R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Что известно о R-34-T

R-34-T разработан по заказу Вооруженных сил Украины и уже успешно прошел все этапы испытаний.

Основная задача беспилотника - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

Благодаря лазерному наведению дрон позволяет значительно повысить точность и эффективность ударов даже в сложных условиях - на больших дистанциях и в зоне активной работы ПВО противника.

Какие преимущества имеет дрон

R-34-T оснащен:

защищенными каналами связи

модульной архитектурой

защитой от средств РЭБ

Это позволяет уменьшить расходы боеприпасов, эффективнее использовать ресурсы и снизить риски для военных.

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