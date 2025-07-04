На вооружении ВСУ появился новый дрон с лазерным наведением
- 4.07.2025, 12:14
Что известно о R34-T.
Беспилотник нового поколения R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Что известно о R-34-T
R-34-T разработан по заказу Вооруженных сил Украины и уже успешно прошел все этапы испытаний.
Основная задача беспилотника - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.
Благодаря лазерному наведению дрон позволяет значительно повысить точность и эффективность ударов даже в сложных условиях - на больших дистанциях и в зоне активной работы ПВО противника.
Какие преимущества имеет дрон
R-34-T оснащен:
защищенными каналами связи
модульной архитектурой
защитой от средств РЭБ
Это позволяет уменьшить расходы боеприпасов, эффективнее использовать ресурсы и снизить риски для военных.