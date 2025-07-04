Meta тестирует чат-ботов, которые сами начинают разговор с пользователями 4.07.2025, 12:32

К 2025 году компания ожидает до $3 млрд дохода от продуктов на базе ИИ.

Компания Meta начала тестировать ИИ-чат-ботов, которые могут первыми писать пользователям в Messenger, WhatsApp и Instagram. Как сообщает Business Insider со ссылкой на утечку внутренних документов, эти чат-боты будут отправлять персонализированные сообщения и «продолжать темы» прошлых бесед, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).

Например, бот под названием «Маэстро кинематографа» может написать: «Надеюсь, у вас гармоничный день! Хотите рекомендации для следующего киновечера?»

Meta подтвердила TechCrunch, что бот может отправить повторное сообщение только в течение 14 дней после начала диалога, если пользователь уже написал минимум пять сообщений. Если пользователь не ответит, бот не будет писать снова. Также пользователь может держать бота в приватном доступе или делиться им через сторис, ссылки или свой профиль.

Технология напоминает функции платформ Character.AI и Replika, где ИИ-компаньоны сами инициируют диалог. Однако такие функции несут риски: например, против Character.AI ведется судебное разбирательство после трагедии с участием подростка.

Meta утверждает, что ее ИИ не заменяют профессиональные консультации и не должны использоваться для важных решений. В правилах компании говорится, что ответы ИИ могут быть «неточными или неуместными».

Meta также не уточняет, есть ли возрастные ограничения для использования ботов. Несмотря на заявления о борьбе с одиночеством, компания делает ставку на коммерциализацию: к 2025 году Meta ожидает до $3 млрд дохода от продуктов на базе ИИ.

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