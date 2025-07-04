Под Москвой поражено предприятие по производству боевых частей для «шахедов»1
- 4.07.2025, 12:47
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
В Московской области РФ было поражено предприятие, производящее боевые части для ударных беспилотников типа «Шахед».
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (Сергеев Посад, Московская область РФ)», - говорится в сообщении.
Предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для БпЛА «Shahed» и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.
«Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.
Результаты поражения уточняются», - добавили в Генштабе ВСУ.