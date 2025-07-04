Под Москвой поражено предприятие по производству боевых частей для «шахедов» 1 4.07.2025, 12:47

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В Московской области РФ было поражено предприятие, производящее боевые части для ударных беспилотников типа «Шахед».

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (Сергеев Посад, Московская область РФ)», - говорится в сообщении.

Предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для БпЛА «Shahed» и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Результаты поражения уточняются», - добавили в Генштабе ВСУ.

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