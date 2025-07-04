Подмосковный Сергиев Посад после удара ВСУ остался без света

Подмосковный Сергиев Посад после удара ВСУ остался без света2
- 4.07.2025, 14:31
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Дроны поразили электрическую подстанцию.
Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 4 июля, атаковали Сергиев Посад в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, в городе зафиксировали падение четырех дронов.
В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка, уточнила глава городского округа Оксана Ероханова. Без электричества остались более 50 тысяч человек в микрорайонах Рабочий, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и Ферма.
«Для подключения объектов к электроэнергии везут генераторы. Первоочередная задача потушить огонь, затем специалисты «Россетей» будут восстанавливать работу подстанций», - написала Ероханова.