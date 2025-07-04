закрыть
4 июля 2025, пятница, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подмосковный Сергиев Посад после удара ВСУ остался без света

2
  • 4.07.2025, 14:31
  • 1,644
Подмосковный Сергиев Посад после удара ВСУ остался без света

Дроны поразили электрическую подстанцию.

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 4 июля, атаковали Сергиев Посад в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, в городе зафиксировали падение четырех дронов.

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка, уточнила глава городского округа Оксана Ероханова. Без электричества остались более 50 тысяч человек в микрорайонах Рабочий, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и Ферма.

«Для подключения объектов к электроэнергии везут генераторы. Первоочередная задача потушить огонь, затем специалисты «Россетей» будут восстанавливать работу подстанций», - написала Ероханова.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач, «Зеркало недели»
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков