На Боровском направлении бойцы ВСУ провели контратаку, добившись успехов 4.07.2025, 15:02

Американские аналитики, проанализировав обновленную карту боевых действий.

В Харьковской области на Боровском направлении военнослужащие Сил обороны Украины провели контрнаступательные действия, добившись локальных успехов вблизи населенного пункта Боровая, пишут в своем отчете аналитики из американского ISW (перевод — dialog.ua).

Отмечается, что, согласно новым геолокационным кадрам, у украинских защитников имеются подтвержденные успехи: они продвинулись в Загрызово.

- Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Лозовой (к северо-востоку от Боровой). Эта информация подтверждается, – добавили аналитики.

Кроме того, они добавили, что 2 и 3 июля захватчики РФ атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки, а также в районе некоторых других населенных пунктов этого же направления: защитники ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника.

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