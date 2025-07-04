На Боровском направлении бойцы ВСУ провели контратаку, добившись успехов
- 4.07.2025, 15:02
Американские аналитики, проанализировав обновленную карту боевых действий.
В Харьковской области на Боровском направлении военнослужащие Сил обороны Украины провели контрнаступательные действия, добившись локальных успехов вблизи населенного пункта Боровая, пишут в своем отчете аналитики из американского ISW (перевод — dialog.ua).
Отмечается, что, согласно новым геолокационным кадрам, у украинских защитников имеются подтвержденные успехи: они продвинулись в Загрызово.
- Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Лозовой (к северо-востоку от Боровой). Эта информация подтверждается, – добавили аналитики.
Кроме того, они добавили, что 2 и 3 июля захватчики РФ атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки, а также в районе некоторых других населенных пунктов этого же направления: защитники ВСУ успешно отразили штурмовые действия противника.