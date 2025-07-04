Россиянам перекрыли доступ к кыргызским паспортам 3 4.07.2025, 15:47

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Получить гражданство теперь невозможно ни при каких условиях.

Россиянам временно остановили выдачу гражданства Кыргызстана — больше не работает ни одна из схем, включая популярную по рождению или через предков, сообщил консультант по паспортам Кыргызстана Михаил Жуховицкий, пишет The Moscow Times.

«Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. Все поданные после 24.01.25 — вас просто кинули.

В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок», — пишет он.

По его словам, заявки на гражданство, поданные после 24 января 2025 года, не были рассмотрены и уже не будут: «Государственный комитет национальной безопасности и МВД не одобрили ни одного человека — и не одобрят».

Из-за введения санкций США и ЕС у россиян получила популярность схема по получению кыргызских паспортов с полным сопровождением, что помогало заводить банковские карты, получать визы и вести бизнес в других странах. Предложения по покупке паспорта даже стали появляться на «Авито» и в рекламе «Яндекса». Стоимость услуги составляла до 1 млн рублей, а оформление занимало до полугода. Например, в 2022 году киргизские паспорта получили больше 2000 человек.

Гражданами Кыргызстана стали в том числе и представители российской элиты.

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