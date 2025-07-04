Россиянам отключат последние карты Visa и Mastercard 3 4.07.2025, 17:13

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Они превратятся в бесполезный кусок пластика.

Оставшиеся у россиян карты ведущих международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные до войны российскими банками, могут превратиться в бесполезный кусок пластика. Центробанк РФ, по словам директора департамента национальной платежной системы Аллы Бакиной, предложил ограничить срок действия карт, платежных систем, которые не входят в его реестр. Среди них Visa и Mastercard, пишет The Moscow Times.

Обе они ушли из России вскоре после начала войны. Их карточки перестали приниматься за рубежом, но в России продолжали работать. После первых, «крымских» санкций, Центробанк создал Национальную систему платежных карт (НСПК) и потребовал, чтобы российский трафик шел через нее. Visa и Mastercard поупирались, но в итоге согласились – уходить из России им тогда не хотелось. Чтобы после их ухода в марте 2022 г., россияне не остались без привычных карт, ЦБ оказалось достаточно рекомендовать банкам продлевать срок их действия или даже сделать его неограниченным.

Покончить с этим ЦБ решил в рамках борьбы с мошенничеством. Чтобы ограничить дропперство (обналичивание или отмывание денег с использованием множества карт у одного человека), председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт у одного человека. Для этого Минфин и ЦБ задумали создать единый реестр учета карт.

Тема эта чувствительная для людей, ЦБ сейчас оценивает, как именно составлять реестр и сколько карт может быть у россиян, сказала Бакина. По ее словам, «cейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям».

Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, их количество и доля неуклонно снижается, уверяет Бакина: «Не такое большое количество карт осталось… необходимость в этом в текущих условиях отпадает. Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток [карт] завершить». Власти собираются ограничить операции и по картам «Мир» с истекшим сроком действия.

За три с лишним года россияне перешли на карты «Мир», которые выпускает НСПК. До войны они не пользовались популярностью, и их насаждали сверху: зарплаты бюджетникам и социальные выплаты стали зачисляляться только на «Мир». Внутри страны для пользователей не было разницы, но Visa и Mastercard можно было расплатиться за границей.

Теперь это преимущество исчезло. Более того, Visa и Mastercard российских банкaх за рубежом не действуют, а «Мир» в некоторых странах, популярных у российских туристов, принимают. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов называет целью предложения ЦБ «унификацию и постепенный вывод из обращения карт, которые формально продолжают использоваться, но давно не обслуживаются на международном уровне».

Отказ от Visa и Mastercard, по его мнению, избавит банки от необходимости технически поддерживать устаревшие карты, упростит операционные процессы и снизит нагрузку на IT-инфраструктуру. «Это логичный шаг, отражающий завершение переходного периода», – резюмирует Чернов, ожидая, что процесс пройдет без серьезных сбоев, а доля карт Visa и Mastercard продолжит снижаться вплоть до полного вытеснения в ближайшие год-два.

Даже уехавшим от войны россиянам, которые продолжают пользоваться Visa или Mastercard для операций внутри России, это не должно нанести заметного ущерба. Большинство банков позволяют через приложение или онлайн-банк выпустить виртуальную карту «Мир», которой можно пользоваться для рублевых переводов и расчетов.

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