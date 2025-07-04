Китай включился в торговую войну с Евросоюзом 6 4.07.2025, 17:18

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В Пекине решили на треть повысить размер пошлин на коньяк и бренди из Европы.

Китай включился в торговую войну с Европейским Союзом: пошлины на коньяк и бренди из Европы будут повышены на треть. Такое решение в пятницу, 4 июля, приняло министерство коммерции КНР по итогам расследования в отношении импорта бренди из ЕС.

Согласно ведомству, с 5 июля Китай увеличит размер пошлин на данную продукцию сроком на пять лет. Самое крупное повышение - на 34,9 процента - коснется концерна Hennessy, для Remy Martin и Martell оно составит соответственно 34,3 процента и 27,7 процента. Решение является окончательным.

Некоторых производителей алкоголя, пообещавших выдерживать нижнюю ценовую планку - среди них Pernod Ricard и Remy Cointreau - освободят от повышенной ставки до тех, пока они будут соблюдать взятые на себя обязательства.

Французские производители коньяка получают 98 процентов выручки благодаря экспорту. На долю их крупнейшего покупателя, США, приходится 38 процентов поставок, второе место - с 25 процентами - занимает Китай.

Антидемпинговую процедуру в отношении европейского бренди, большую часть которого составляет производимый во Франции коньяк, Пекин открыл в 2024 году. Это стало ответом на рассмотрение Евросоюзом вопроса о повышении пошлин на электромобили китайского производства.

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