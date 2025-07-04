Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства 4.07.2025, 18:26

Эльшан Ибрагимов

Напряжение между Баку и Москвой нарастает.

Российские власти лишили гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. Об этом он сам сообщил изданию Oxu и обещал дать комментарий через несколько дней, как только вернется на родину. По данным источника РБК, у Ибрагимова отобрали российский паспорт 18 июня за «действия, создающие угрозу национальной безопасности». В ближайшее время мужчину депортируют в Азербайджан.

Паспорт Ибрагимова числится в базе МВД как недействительный, обратило внимание «Агентство». Информацию о главе азербайджанской диаспоры Подмосковья уже удалили со страницы региональной Общественной палаты. Из утечек следует, что Ибрагимов родился в азербайджанском селе Мюсюсли. Гражданство России он получил не позднее октября 2001 года.

Кроме того, 3 июля стало известно о задержании двух известных в криминальной среде азербайджанцев. Одного из них, «авторитетного» 59-летнего предпринимателя Вагифа Сулейманова (Бакинского), отправили в спецприемник миграционного центра ГУ МВД по Москве для депортации, сообщает «Коммерсантъ». По данным «Прайм Крайм», речь идет о «воре в законе» по прозвищу Дипломат, который родился в Грузии. Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в том числе с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе.

Следом за ним в Оренбурге был задержан 39-летний Заур Шипило в, он же Талыбов, он же Заур Нахичеванский. 4 июля ему предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК) и арестовали. Шипилов родился в Оренбурге в 1985 году. Его отец — азербайджанский «криминальный авторитет» Байрам Талыбов, которого в 2006 году расстреляли в Москве вместе с еще одним «вором в законе» — Хикметом Мухтаровым, пишет «Оренбург медиа». По данным издания, Шипилов долгое время жил в Турции и был там же коронован как «вор в законе» в 27 лет. В октябре 2015 года его задержали в московском ресторане с крупной партией героина и отправили в колонию Минусинска. В 2018 году он вышел на свободу.

Задержания азербайджанцев происходят на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. Все началось с рейда российских силовиков в Екатеринбурге, связанного со старыми уголовными делами об убийствах и покушениях, во время которого погибли двое выходцев из республики — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Власти Азербайджана утверждают, что их соотечественников избили до смерти — это показало вскрытие. Баку обвиняет российских силовиков в убийстве и задерживает граждан РФ.

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