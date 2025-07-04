Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США 4 4.07.2025, 19:25

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Партия «Америка» может быть создана после принятия «прекрасного» билля Трампа.

Главной целью партии «Америка», которая может быть создана после принятия «прекрасного» билля президента США Дональда Трампа, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Маск запустил опрос, посвященный Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Он поинтересовался у пользователей, хотят ли они «независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы — однопартийной) системы» и стоит ли сформировать в стране новую партию «Америка».

По состоянию на 18:34 мск свои голоса отдали 303,8 тыс. пользователей. Из них 62% высказались «за», а 38% — против.

«Одним из способов реализации этого решения» Маск назвал концентрацию на двух-трех местах в сенате и восьми-десяти округах, от которых избираются члены палаты представителей.

«Учитывая малые законодательные возможности, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они служат истинной воле народа», — написал бизнесмен.

Маск — богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд) и один из главных спонсоров кампании действующего президента США Дональда Трампа. В начале лета предприниматель поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца.

Накануне, 3 июля конгресс США принял этот документ в финальной редакции после длительных дискуссий. Сенат утвердил билль с перевесом всего в один голос (50 против 51) — его отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как председатель сената он имеет право голоса в случае ничьей.

Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день после того, как документ будет принят.

«Большой и прекрасный билль» еще должен подписать Трамп. Маск критиковал документ за «безумные» расходы на реализацию, по его мнению, он уничтожит миллионы рабочих мест в США и поставит страну «на путь долгового рабства». Законопроект «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает бизнесмен.

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