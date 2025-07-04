Президент Польши приехал на границу с Беларусью 4.07.2025, 20:08

Анджей Дуда поблагодарил пограничников за защиту границ страны.

Президент Польши Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, посетил границу Польши с Беларусью в Подляшском воеводстве и пообщался с пограничниками.

Об этом сообщает RMF24.

Дуда приехал к пограничникам в Ярылувке, что под границей с Беларусью, и поблагодарил их за защиту границ страны, отдельно упомянув сержанта, которого в прошлом году смертельно ранил один из нелегальных мигрантов.

Также Анджей Дуда извинился перед пограничниками «за неприятности со стороны некоторых наших сограждан... иногда безответственные, а иногда просто бессмысленные и хамские».

Как известно, Анджей Дуда, который является представителем ныне оппозиционной партии «Право и справедливость», вскоре передаст пост избранному президенту Каролю Навроцкому. Он отметил, что был бы заинтересован в должности премьер-министра после президентства.

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