Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение 4 4.07.2025, 20:47

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Питание осуществляется от дизель-генераторов.

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.

Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.

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