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Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

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  • 4.07.2025, 20:47
  • 1,504
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Питание осуществляется от дизель-генераторов.

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.

Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.

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