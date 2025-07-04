Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение4
- 4.07.2025, 20:47
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Питание осуществляется от дизель-генераторов.
Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.
Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.
Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.