Tesla построила полностью автономную зарядную станцию для электромобилей 4.07.2025, 21:23

Новый объект в Калифорнии работает исключительно на солнечной энергии.

Tesla запустила в Каліфорнії первую полностью автономную зарядную станцию Oasis Supercharger, которая не требует подключения к электросети. Как сообщает Electrek, благодаря солнечным панелям и системе накопления энергии Megapack, станция обеспечивает зарядку электромобилей независимо от внешних источников питания.

Строительство станции началось еще в прошлом году, а сейчас введена в эксплуатацию половина из 168 зарядных постов. Остальные должны заработать до конца года. Вся энергия поступает от солнечной электростанции мощностью 11 МВт, а запас в батареях составляет 39 МВт·ч, что позволяет обслуживать водителей даже ночью или в пасмурную погоду.

Проект впечатляет своими масштабами: солнечные панели занимают значительную площадь, что видно на фото, опубликованных Tesla. При таких объемах станция является одной из крупнейших не только в сети Supercharger, но и среди автономных зарядных хабов в мире.

Несмотря на амбициозность, экономическая целесообразность проекта еще не оценена. Однако именно Калифорния — идеальное место для такого эксперимента: большое количество солнечных дней, высокая плотность электромобилей и развитая инфраструктура создают условия для успешной эксплуатации.

В настоящее время Tesla планирует сделать подобные «оазисы» частью своей глобальной стратегии, превращая зарядные станции в независимые, экологичные и устойчивые энергетические объекты будущего.

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