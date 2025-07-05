Намибия отменила государственные похороны из соображений экономии 5.07.2025, 1:59

Стоимость церемонии государственных похорон в стране резко возросла в последний год.

Правительство Намибии ввело временный запрет на проведение государственных похорон. Мораторий будет действовать до апреля 2026 года. Причин такого решения правительство не указало, однако, как сообщает BBC, в стране звучит резкая критика того, сколько тратится на эти похороны при непростой финансовой ситуации.

Стоимость церемонии государственных похорон в Намибии резко возросла в последний год. Так, в 2022/23 финансовом году с государственными почестями были похоронены 23 человека, на это бюджет потратил 2,1 млн намибийских долларов (около $120 тыс.). Похороны в 2024/25 финансовом году обошлись уже в $2,2 млн. На один торжественный провоз по всей стране тела умершего в феврале первого президента Намибии Сэма Нуйомы власти потратили $1,7 млн.

Как сообщила BBC министр информации и коммуникаций Эмма Теофелус, правительство назначит специальную комиссию, которая до апреля 2026 года изучит «критерии и процессы предоставления права на проведение государственных похорон». В то же время, если до тех пор возникнет необходимость в похоронах с государственными почестями, у нынешнего президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвы есть право отменить мораторий для конкретного случая.

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