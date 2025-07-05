Tesla Model Y больше не самое популярное авто в мире 3 5.07.2025, 9:50

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Кто новый король?

В 2023 году Tesla Model Y стала первым электромобилем, который возглавил глобальные рейтинги продаж. Тогда даже скептики признали: Илон Маск не преувеличил. Его слова о том, что Model Y станет самым популярным авто на планете, действительно воплотились в жизнь. Но, как говорится, ничто не вечно под Луной. И теперь пальму первенства перехватил другой автомобиль. Хотя и с небольшим отрывом, пишет itc.ua.

Почему Tesla сдала позиции?

Model Y держалась на вершине рейтинга продаж с первого квартала 2023 года. Но 2024-й принес проблемы. Маск начал активно лезть в политику, в частности поддерживал антиэлектромобильные силы в США. Это выглядело странно, если не сказать — абсурдно. Представьте: руководитель компании, которая продает электрокары, дает сотни миллионов тем, кто пытается уничтожить этот рынок. К тому же странные «поздравления от сердца» и поддержку радикальных движений не поняли европейские потребители. Эта политическая активность не только испортила репутацию Tesla в США, но и вызвала волну возмущения в Европе и других регионах. Массовые обвинения в симпатиях к ультраправым и его неоднозначные высказывания тоже не помогли продажам.

Добавим сюда тот факт, что Tesla не спешила с обновлением модельного ряда своих электромобилей. За последние несколько лет существенных изменений не было. А те, что компания предлагала, были скорее косметическими, чем радикальными.

Все это привело к первым за долгое время кварталам с падением продаж. Такого с Tesla раньше не случалось.

Новый лидер

Согласно данным JATO Dynamics за 2024 год, Toyota RAV4 смогла существенно нарастить продажи и подвинуть Tesla Model Y с первого места. Хотя опережение очень скромное — примерно на 3000 авто или на 0,16%. То есть фактически разница минимальная, но официально чемпиона сменили.

RAV4 до сих пор был на рынке в своей старой версии, но даже она показала рекордные результаты, что довольно редкое явление перед обновлением модели. Кстати, Toyota уже объявила о смене поколения: в 2026 году эта модель станет гибридом или плагин-гибридом, бензиновую версию уберут.

Model Y также готовили к обновлению. Об этом знали еще в конце 2024 года, а официально подтвердили 9 января 2025 года. И, по всей вероятности, часть покупателей решила подождать новую версию. Это тоже могло повлиять на итоговые цифры.

Казалось бы, в 2025-м Model Y могла вернуться на вершину. Но нет — год начался еще хуже. Маск шокировал мир жестами, похожими на нацистские приветствия, и последующими заявлениями, которые вызвали волну протестов. Даже те, кто раньше поддерживал Tesla, начали отворачиваться. Компания теряла покупателей во многих странах. Продажи во втором квартале 2025 года упали довольно существенно. И, хотя точные цифры по Model Y не раскрываются, учитывая, что это флагман бренда — ситуация не веселая.

Похоже, Tesla уже не вернет себе трон в 2025 году. Но ее достижение останется в истории: первый электрокар, ставший самым популярным авто на планете.

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