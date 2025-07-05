Россия обезлюдела: у властей началась паника 5 5.07.2025, 12:57

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Росстат закрыл все данные о демографии.

Власти России закрыли практически всю демографическую статистику. В опубликованном на этой неделе докладе о социально-экономическом положении России за май не оказалось привычной информации о естественном приросте населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и даже о численности населения, пишет The Moscow Times.

«Раздел «Демография» попросту отсутствует» в докладе, возмущаются аналитики MMI: «Одно дело, когда закрывают данные, которые могут быть поводом для введения санкций. Но совсем другое дело, когда закрывают данные, которые касаются только нас, россиян».

Детальную статистику Росстат уже закрыл. В опубликованном в мае отчете «О естественном движении населения» за первый квартал и март оказались только общие цифры, без разбивки по регионам. С тех пор раздел не обновлялся, данных за апрель там нет – даже таких.

Теперь, по выражению аналитиков MMI, «случилась еще более страшная вещь»: стали недоступны даже самые общие цифры. «Нас полностью лишили информации о количестве людей в стране, сколько их рождается, сколько умирает», – констатируют они, призывая правительство «либо объяснить, почему эти данные закрыты, либо возобновить их публикацию».

Последние доступные данные таковы: на 1 апреля численность населения составляла 146,1 млн человек, сократившись с начала года на 61,1 тыс. За три месяца родились 288,8 тыс. человек, 471,8 тыс. умерли, естественная убыль населения составила 183,3 тыс. человек, которую на 2/3 компенсировал миграционный прирост: 121,9 тыс. человек.

Война резко ухудшила и без того тяжелую демографическую ситуацию в России. Росстат прогнозировал, что к 2046 г. население России сократится до 138,8 млн человек: естественная убыль превысит 12 млн, но будет частично компенсирована миграционным приростом. Владимир Путин тем временем ставит недостижимые цели: прекратить естественную убыль населения (сначала к 2024 г., затем срок перенесли на 2030 г.), резко повысить рождаемость и продолжительность жизни.

Данные о последней тоже практически прекратили публиковаться: за 2024 г. Росстат сообщил только, что ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) составила 72,84 года. Данные по регионам, динамику ОПЖ за скользящий год и др. больше не раскрываются, как и информация о смертности – возрастная структура, причины. Рождаемость в этом году каждый месяц рождаемость била антирекорды с рубежа XVII–XIX веков, отмечал демограф Алексей Ракша.

Проблема не в самих цифрах, а в действиях чиновников, от которых требуют демографических достижений. «Если наблюдается настолько неадекватная реакция властей на негативную, но пока не очень значимую статистику, то значит, степень демографической истерики в министерствах достигла эпических масштабов», – писал Ракша.

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