В аэропорту на Майорке загорелся самолет Ryanair
- 5.07.2025, 14:31
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Есть пострадавшие.
Почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.
Об этом сообщает EFE.
Пожар произошел около 00:30 в субботу в самолете перевозчика Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан.
Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi— Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025
После получения сигнала на место происшествия выехали четыре машины скорой помощи.
В результате инцидента пострадали в общей сложности 18 человек, большинство получили легкие травмы. Шестерым потребовалась госпитализация в больницы Пальмы.
Причина пожара пока неизвестна.