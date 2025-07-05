В аэропорту на Майорке загорелся самолет Ryanair 5.07.2025, 14:31

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иллюстративное фото

Есть пострадавшие.

Почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.

Об этом сообщает EFE.

Пожар произошел около 00:30 в субботу в самолете перевозчика Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

После получения сигнала на место происшествия выехали четыре машины скорой помощи.

В результате инцидента пострадали в общей сложности 18 человек, большинство получили легкие травмы. Шестерым потребовалась госпитализация в больницы Пальмы.

Причина пожара пока неизвестна.

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