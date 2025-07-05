закрыть
5 июля 2025, суббота, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В аэропорту на Майорке загорелся самолет Ryanair

  • 5.07.2025, 14:31
  • 2,364
В аэропорту на Майорке загорелся самолет Ryanair
иллюстративное фото

Есть пострадавшие.

Почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.

Об этом сообщает EFE.

Пожар произошел около 00:30 в субботу в самолете перевозчика Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан.

После получения сигнала на место происшествия выехали четыре машины скорой помощи.

В результате инцидента пострадали в общей сложности 18 человек, большинство получили легкие травмы. Шестерым потребовалась госпитализация в больницы Пальмы.

Причина пожара пока неизвестна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков