Посольство России в Швеции снова атакавал дрон 2 5.07.2025, 16:09

Иллюстративное фото

Был сброшен пакет с краской.

Во время «нападения» с дрона на территорию торгового представительства России «был сброшен пакет с краской»

Торговое представительство России в Швеции в ночь на субботу подверглось очередному «нападению с использованием дрона».

Как сообщает «Европейская правда», об этом пожаловалось российское посольство в Стокгольме.

Во время «нападения» с дрона на территорию торгового представительства России «был сброшен пакет с краской». О пострадавших в результате инцидента посольство не сообщает.

О подобных «нападениях» российская сторона сообщает уже более года, а последний инцидент произошел менее месяца назад.

«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» – риторически спрашивает посольство РФ.

Там снова потребовали «полноценного расследования» и возложили на власти Швеции «всю полноту ответственности за развитие ситуации».

Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка «актов вандализма» против себя, в том числе с использованием дронов.

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