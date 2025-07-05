Посольство России в Швеции снова атакавал дрон

Посольство России в Швеции снова атакавал дрон2
- 5.07.2025, 16:09
Был сброшен пакет с краской.
Во время «нападения» с дрона на территорию торгового представительства России «был сброшен пакет с краской»
Торговое представительство России в Швеции в ночь на субботу подверглось очередному «нападению с использованием дрона».
Как сообщает «Европейская правда», об этом пожаловалось российское посольство в Стокгольме.
Во время «нападения» с дрона на территорию торгового представительства России «был сброшен пакет с краской». О пострадавших в результате инцидента посольство не сообщает.
О подобных «нападениях» российская сторона сообщает уже более года, а последний инцидент произошел менее месяца назад.
«Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» – риторически спрашивает посольство РФ.
Там снова потребовали «полноценного расследования» и возложили на власти Швеции «всю полноту ответственности за развитие ситуации».
Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка «актов вандализма» против себя, в том числе с использованием дронов.