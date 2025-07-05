Хаменеи уже 25 дней прячется в бункере 5.07.2025, 17:13

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана исчез после ударов Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже 25 дней не появлялся на публике, пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, Али Хаменеи укрылся в бункере еще 13 июня, вскоре после атаки Израиля на Иран. Из этого укрытия он записал два видеообращения к народу. Больше никаких признаков жизни от него за последние 25 дней не было.

Эксперты считают, что он не выходит из своего убежища, опасаясь за свою безопасность.

В Иране распространяются слухи о тяжелой болезни аятоллы и даже о его смерти, но никаких подтверждений этому нет, указывает издание.

Ирано-германский политолог Али Фатоллах Неджад считает, что 12-дневная война станет началом «эпохи после Хаменеи» в Иране. По его данным, уже начался поиск преемника Хаменеи. Верховный лидер, в лучшем случае, останется символической фигурой.

«Он больше не обладает ни физическими, ни психологическими возможностями, чтобы исполнять свои обязанности — и это стало ясно уже с начала войны», — сказал Фатоллах-Неджад в разговоре с Bild.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com