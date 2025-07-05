Хаменеи уже 25 дней прячется в бункере
- 5.07.2025, 17:13
Верховный лидер Ирана исчез после ударов Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже 25 дней не появлялся на публике, пишет немецкая газета Bild.
По информации издания, Али Хаменеи укрылся в бункере еще 13 июня, вскоре после атаки Израиля на Иран. Из этого укрытия он записал два видеообращения к народу. Больше никаких признаков жизни от него за последние 25 дней не было.
Эксперты считают, что он не выходит из своего убежища, опасаясь за свою безопасность.
В Иране распространяются слухи о тяжелой болезни аятоллы и даже о его смерти, но никаких подтверждений этому нет, указывает издание.
Ирано-германский политолог Али Фатоллах Неджад считает, что 12-дневная война станет началом «эпохи после Хаменеи» в Иране. По его данным, уже начался поиск преемника Хаменеи. Верховный лидер, в лучшем случае, останется символической фигурой.
«Он больше не обладает ни физическими, ни психологическими возможностями, чтобы исполнять свои обязанности — и это стало ясно уже с начала войны», — сказал Фатоллах-Неджад в разговоре с Bild.