закрыть
5 июля 2025, суббота, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хаменеи уже 25 дней прячется в бункере

  • 5.07.2025, 17:13
Хаменеи уже 25 дней прячется в бункере
Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана исчез после ударов Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже 25 дней не появлялся на публике, пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, Али Хаменеи укрылся в бункере еще 13 июня, вскоре после атаки Израиля на Иран. Из этого укрытия он записал два видеообращения к народу. Больше никаких признаков жизни от него за последние 25 дней не было.

Эксперты считают, что он не выходит из своего убежища, опасаясь за свою безопасность.

В Иране распространяются слухи о тяжелой болезни аятоллы и даже о его смерти, но никаких подтверждений этому нет, указывает издание.

Ирано-германский политолог Али Фатоллах Неджад считает, что 12-дневная война станет началом «эпохи после Хаменеи» в Иране. По его данным, уже начался поиск преемника Хаменеи. Верховный лидер, в лучшем случае, останется символической фигурой.

«Он больше не обладает ни физическими, ни психологическими возможностями, чтобы исполнять свои обязанности — и это стало ясно уже с начала войны», — сказал Фатоллах-Неджад в разговоре с Bild.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков