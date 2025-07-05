Легион «Свобода России» взял в плен студента-африканца 5.07.2025, 20:41

Кехинде Олувагбемилеке

Он воевал на стороне оккупантов.

На Запорожском направлении в плену оказался гражданин иностранного государства, Кехинде Олувагбемилеке – студент из Нигерии, который учился в России. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины и показало видео допроса.

Иностранца взяли в плен во время штурмовых действий бойцы Легиона «Свобода России». Он был студентом Московской высшей школы экономики, а на войну попал под предлогом «быстрого заработка» и «безопасной службы».

Попавший в плен служил в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России.

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