Нетаньяху: Требования ХАМАС о перемирии неприемлемы 6.07.2025, 9:59

Биньямин Нетаньяху

Заявление было сделано на фоне отправки израильской делегации в Катар.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как «неприемлемые» требования радикального исламистского движения ХАМАС об изменении проекта соглашения о режиме прекращении огня в секторе Газа. Премьер Израиля объявил вечером в субботу, 5 июля, об отправке израильской делегации в Катар, где 6 июля пройдут новые переговоры о перемирии в секторе Газа и освобождении удерживаемых в плену ХАМАС израильских заложников, пишет «Немецкая волна».

На 7 июля запланирован очередной визит Нетаньяху в Вашингтон, передает агентство AFP, уточняя, что поддержанное правительством США предложение о перемирии, вероятно, будет одним из вопросов, которые он обсудит с президентом страны Дональдом Трампом.

ХАМАС готов к переговорам о прекращении огня

В ХАМАС 4 июля заявили, что готовы к переговорам по предложению о перемирии в секторе Газа. Мы «готовы незамедлительно и серьезно» принять участие в раунде переговоров по механизму реализации условий предложения о перемирии, выдвинутого посредниками, говорилось в заявлении ХАМАС. Союзная ей террористическая группировка «Исламский джихад» также заявила, что поддерживает проведение переговоров о перемирии, но потребовала гарантий, что Израиль не возобновит военные действия после освобождения оставшихся в секторе Газа заложников.

Трамп прокомментировал заявление ХАМАС словами: «Это хорошо», добавив, что соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе. По словам главы Белого дома, он настроен очень оптимистично, «хотя ситуация меняется каждый день».

На переговорном столе сейчас находится предложение международных посредников о новом 60-дневном перемирии, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в палестинской делегации. В соответствии с этим предложением ХАМАС должен освободить половину еще живых израильских заложников - 22 человека, которые все еще удерживаются в секторе Газа. В ответ Израиль должен выпустить на свободу нескольких палестинских заключенных.

В Израиле продолжились митинги с требованием освободить заложников

Между тем тысячи людей вечером 5 июля вышли на улицы Тель-Авива и других израильских городов, требуя освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС. «Пришло время заключить сделку, которая спасет всех, живых и павших», - приводит издание Times of Israel слова родственницы находящихся в плену двух братьев-близнецов.

Из 251 заложника, которых ХАМАС и союзные группировки захватили и увезли в сектор Газа в октябре 2023 года, в настоящее время удерживаются еще 49 человек. 27 из них израильская армия признала погибшими.

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