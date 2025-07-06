В российском порту Усть-Луга произошла утечка аммиака на танкере 1 6.07.2025, 16:47

Причиной стал некий «инцидент во время погрузочно-разгрузочных работ».

В крупнейшем морском порту на Балтике Усть-Луга произошла утечка жидкого аммиака на танкере «Эко Визард», сообщил Минтранс России. Причиной стал некий «инцидент во время погрузочно-разгрузочных работ».

23 члена экипажа были эвакуированы. Утверждается, что пострадавших нет. Ведомство назвало утечку «незначительной», однако провело оперативное совещание по данному вопросу под председательством главы Минтранса Романа Старовойта. Аварийные службы терминала занимаются ликвидацией последствий происшествия, также судно должны осмотреть водолазы.

Источник портала 78.ru сообщил, что в порту Усть-Луга произошла разгерметизация танкера с аммиаком, в результате топливо оказалось в заливе. По данным собеседника издания, в качестве причины рассматривается «внешнее воздействие». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что угрозы людям и окружающей среде нет: экологические показатели находятся в пределах допустимой концентрации. По его словам, специалисты собрали аммиак, не допустив рассеивания вещества в атмосфере. Дрозденко добавил, что проводится проверка по причинам инцидента.

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