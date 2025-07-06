«Фабрику» неандертальцев нашли в Германии 6.07.2025, 21:46

Древние люди производили жир.

Неандертальцы 125 000 лет назад организовали на берегу древнего озера в центральной Германии «производство» по вытапливанию костного жира из туш крупных животных, пишет «Хайтек».

На участке Ноймарк-Норд 2 археологи из Центра археологии Лейбница MONREPOS и Лейденского университета нашли свидетельства продвинутой технологии переработки костей. Если ранние виды Homo тольео разбивали кости ради костного мозга, то неандертальцы измельчали их в мелкие фрагменты и варили, чтобы извлечь жир — ценный источник калорий, особенно в условиях холодного климата и ограниченных ресурсов.

На участке обнаружены останки как минимум 172 крупных животных: оленей, лошадей, туров. Производство костного жира в таких масштабах ранее считалось характерным лишь для Homo sapiens эпохи верхнего палеолита. Новая находка отодвигает создание технологии на десятки тысяч лет назад.

Комплекс Ноймарк-Норд, открытый в 1980-х годах археологом Дитрихом Манией, представляет собой уникальную межледниковую экосистему. Раскопки, проведенные с 2004 по 2009 год, показали четкое функциональное разделение зон: в одной охотились и разделывали оленей, в другой — обрабатывали слонов с прямыми бивнями, в третьей — добывали жир.

Дополнительные свидетельства сложной организации быта неандертальцев найдены на других участках региона, таких как Таубах, где были обнаружены помеченные насечками кости десятков носорогов и слонов. Это подтверждает, что неандертальцы не просто охотились на крупную дичь, но систематически ее перерабатывали.

Увеличивающиеся свидетельства меняют привычный образ неандертальца. «Жировая фабрика» в Ноймарк-Норде демонстрирует, что этот вид умел планировать, эффективно использовать ресурсы и проявлял высокий уровень адаптации — черты, которые резко контрастируют со стереотипом грубого пещерного человека.

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