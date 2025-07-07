Названы смартфоны с самыми лучшими камерами в 2025-ом году 7.07.2025, 22:08

Устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Специалисты известной лаборатории DxOMark пересмотрели методику тестирования камер смартфонов, что повлияло на расстановку сил в рейтинге. Часть моделей прошла повторную проверку, в результате чего у нас появился новый лидер.

Первое место в обновленном рейтинге занял Oppo Find X8 Ultra, набравший 169 баллов. Он подходит для всех типов съемки и условий освещения, будь то на улице, или в помещении. Модулей в основной камере телефона четыре – и все они с 50-мегапиксельным сенсорами.

На втором месте оказался Huawei Pura 70 Ultra с результатом 163 балла, который до этого возглавлял рейтинг. Замыкает тройку iPhone 16 Pro Max, получивший 161 балла. Камера у него стала еще лучше по сравнению с 15 Pro Max, которая и так считалась одной из лучших на рынке.

Также специалисты советуют присмотреться к Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 6 Pro, iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X8 Pro, если вы ищете аппарат с наилучшими камерами на рынке.

Меж тем устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту. С рейтингом 151 баллов Galaxy S25 Ultra оказался лишь на 17-й строчке рейтинга. Таким образом, телефон снимает хуже, чем флагманы прошлого поколения Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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