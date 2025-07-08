ВСУ пошли в контратаку на «горячем» направлении
- 8.07.2025, 7:55
Украинские военные смогли отбить позиции на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
РФ пытается захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую область. Однако нашим защитникам удалось сбить наступательный темп россиян. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», передает «Главред».
Некоторые подразделения Сил обороны Украины пошли в контратаку, что позволило даже вернуть контроль над несколькими утраченными ранее позициями. Однако ситуация до сих пор остается сложной.
«В общем картина не такая веселая, ведь в районе Комара у нас конкретные провалы. Россияне ежедневно закрепляются на новых рубежах и имеют продвижение. Фактически единственный участок фронта, где враг сейчас имеет продвижение», - написал военный.