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ВСУ пошли в контратаку на «горячем» направлении

  • 8.07.2025, 7:55
ВСУ пошли в контратаку на «горячем» направлении

Украинские военные смогли отбить позиции на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

РФ пытается захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую область. Однако нашим защитникам удалось сбить наступательный темп россиян. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», передает «Главред».

Некоторые подразделения Сил обороны Украины пошли в контратаку, что позволило даже вернуть контроль над несколькими утраченными ранее позициями. Однако ситуация до сих пор остается сложной.

«В общем картина не такая веселая, ведь в районе Комара у нас конкретные провалы. Россияне ежедневно закрепляются на новых рубежах и имеют продвижение. Фактически единственный участок фронта, где враг сейчас имеет продвижение», - написал военный.

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