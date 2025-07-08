Сырский: ВСУ добились успеха на территории России

Сырский: ВСУ добились успеха на территории России7
- 8.07.2025, 12:25
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Украинские военные восстановили и удерживают позиции в Курской и Белгородской областях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о своем участии в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили фронт и обеспечение военных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.
Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, в частности на наиболее горячих направлениях - Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском. По словам Главкома, только за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом, в результате которых российские войска потеряли более тысячи солдат.
«Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области», - отметил он.
Отдельно Сырский отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. По его словам, украинские силы продолжают сковывать значительную группировку противника в приграничье, и враг не будет иметь там покоя.
Также на Ставке обсудили наращивание и усовершенствование беспилотной составляющей обороны. Сырский уточнил, что речь идет как о защите тыловых городов, так и о сдерживании вражеских штурмов на передовой и нанесении ударов DeepStrike по территории России.
«Держу на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА», - добавил он.