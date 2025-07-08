Украина продолжает уничтожать лучшие системы ПВО России 8.07.2025, 13:49

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Поставки западного вооружения значительно усилили способность Киева.

Несмотря на репутацию передовой системы противовоздушной обороны, российские ЗРК С-400 «Триумф» все чаще становятся жертвами украинских высокоточных ударов. Украина методично выводит из строя ключевые элементы российской ПВО, включая командные пункты, радиолокационные станции и пусковые установки, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские силы успешно уничтожили две пусковые установки С-400 в Курской области осенью прошлого года. В другом ударе, нанесенном по Крыму, были выведены из строя два радара управления огнем, одна батарея ЗРК и два радара дальнего обнаружения. Операция была проведена спецподразделением украинской разведки «Призраки» с помощью ударных беспилотников. В официальном сообщении украинской разведки подчеркивается: «Радары — это «глаза» ПВО. Без них системы становятся небоеспособными».

С-400 «Триумф» считается одной из самых технологически продвинутых систем ПВО России. Разработанная как продолжение советских С-200 и С-300, система способна поражать широкий спектр воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты и беспилотники. Однако, как отмечают эксперты, С-400 уязвим для современных высокоточных ракет.

Ключевым фактором успеха украинских ударов стали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Эти ракеты с дальностью до 300 км, скоростью свыше Маха 3 и высотой полета до 50 км, позволяют Украине наносить точечные удары по критически важным объектам ПВО на глубине российской территории.

Таким образом, поставки западного вооружения значительно усилили способность Киева разрушать даже самые современные оборонительные системы РФ.

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