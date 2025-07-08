NYT: Перед Илоном Маском стоит задача космической сложности 2 8.07.2025, 14:06

Каковы перспективы «Американской партии» в США?

Миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической силы — «Американской партии», заявив о намерении бросить вызов доминированию демократов и республиканцев. Однако эксперты сомневаются в реальности и устойчивости этой инициативы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на громкое заявление в соцсети X, партия еще не зарегистрирована в Федеральной избирательной комиссии. По данным источников, обсуждения на эту тему ведутся лишь на концептуальном уровне, а конкретные шаги пока отсутствуют. Маск и его советники рассматривают возможность запуска супер-PAC — политического комитета для сбора средств и организации поддержки.

Создание полноценной партии в США требует огромных ресурсов и преодоления сложных юридических барьеров. Например, для участия кандидатов от новой партии в выборах в Конгресс потребуется собрать десятки тысяч подписей в каждом штате — в Джорджии их число достигает 27 000. Общие расходы на кампанию могут превысить $50 млн. Кроме того, в некоторых штатах, например, в Нью-Йорке, могут возникнуть проблемы даже с самим названием партии.

История третьих партий в США показывает, что они редко добиваются устойчивого успеха. Примеры — партии Росса Перо, Ральфа Нейдера. Сам Маск пока не предложил четкой политической программы, кроме критики Трампа и призывов к снижению дефицита бюджета.

Некоторые эксперты полагают, что Маску будет проще действовать внутри существующей системы, продвигая своих союзников среди республиканцев. Альтернативой может стать сотрудничество с уже существующими партиями, такими как либертарианцы.

Пока же ясно одно: даже для человека, мечтающего покорить Марс, создать политическую партию в США — задача почти космической сложности.

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