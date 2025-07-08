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Французский стартап преобразует энергии волн в электричество

  • 8.07.2025, 15:43
Французский стартап преобразует энергии волн в электричество
Фото: Interesting Engineering

Прототип прошел 18-месячные испытания.

Французский стартап Seaturns, базирующийся в Бордо, привлек 2,9 миллиона долларов для масштабирования своей технологии преобразования энергии морских волн в электричество. Средства пойдут на установку полноразмерного демонстрационного устройства на испытательном полигоне SEM-REV, начало промышленного производства, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Финансирование прошло через платформу климатических инвестиций Keenest и проект собрал поддержку от 1543 частных инвесторов и ключевых институциональных партнёров.

«Мы благодарим всех инвесторов за доверие. Эта поддержка критически важна для следующего этапа развития», — отметил основатель Seaturns Венсан Турнери.

За почти 10 лет компания разработала запатентованное решение, ориентированное на простоту, надёжность и масштабируемость. Прототип прошёл 18-месячные испытания, показав хорошие результаты по выработке энергии и устойчивости конструкции.

Технология основана на горизонтальном движении цилиндрического конвертера (WEC) под действием океанических волн. Система крепления преобразует это движение в раскачивание, которое активирует внутренний маятник и создаёт воздушные потоки. Потоки вращают турбину, производящую электричество.

Разработка предусматривает низкие затраты на установку, минимальное обслуживание и сниженное воздействие на окружающую среду.

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