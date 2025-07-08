Вашингтон обкладывает союзников Путина тарифами 2 8.07.2025, 15:52

1,070

Плата за «дружбу» с Кремлем.

Американский лидер Дональд Трамп открыто бросил вызов кремлевскому альянсу БРИКС. Он пообещал ввести тариф в 10% на экспорт товаров из государств, поддерживающих антагонистичную политику по отношению к Вашингтону.

Внимание на это обратил российский экономист Вячеслав Ширяев.

- БРИКС все? Трамп сделал платным членство в этой путинской организации, - отметил эксперт.

Заявление Трампа о БРИКС появилось в соцсети Truth Social всего через несколько часов после публикации декларации этой организации, в которой прозвучала резкая критика американской внешней политики. Страны-члены, в частности, высказали недовольство тарифной стратегией Вашингтона и ударов по Ирану.

Трамп фактически заявил: хочешь торговать с крупнейшим рынком мира - забудь о БРИКС или плати.

Президент подчеркнул, что не будет делать исключений.

- Все, кто станет на сторону этого антиамериканского проекта, столкнутся с последствиями, - заявил глава Америки. Фактически он сделал членство в БРИКС дорогим и политически опасным.

Как отмечает российский экономист Вячеслав Ширяев, решение Вашингтона ставит страны-участницы перед сложным выбором: либо они сохраняют экономический доступ к американскому рынку, либо продолжают поддерживать проект, выстроенный вокруг амбиций Кремля.

Еще в январе, сразу после инаугурации, Трамп резко отреагировал на обсуждение идеи создания единой валюты БРИКС. Он тогда заявил, что любая попытка заменить доллар в международных расчетах приведет к 100-процентным пошлинам. Это было воспринято как прямая угроза основам, на которых Россия и Китай хотят построить новую глобальную финансовую архитектуру.

Для диктатора РФ Владимира Путина подобные заявления американского президента - серьезный удар. Москва долго представляла БРИКС как альтернативу западным структурам и средство укрепления «многополярного мира». Однако теперь для участников альянса проект превращается в финансово токсичный актив, особенно для тех экономик, чья экспортная модель ориентирована на рынок США.

Американская тарифная политика способна обрушить торговлю, подорвать инвестиционную привлекательность и лишить БРИКС былой привлекательности для новых стран. На фоне усиления давления со стороны Вашингтона многие государства могут пересмотреть свое отношение к союзу, выстроенному при участии Кремля.

Таким образом, Белый дом перешел от слов к делу, превращая БРИКС в экономическую ловушку. И хотя Путин продолжает продвигать альянс как символ сопротивления Западу, реальность такова: союз с Кремлем становится слишком дорогостоящим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com