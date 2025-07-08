Евродепутат: Беларусь в НАТО — лучшая альтернатива 1 8.07.2025, 18:09

Наша страна станет гарантом безопасности для всего региона.

Евродепутат от Швеции Томас Тобе в интервью сайту Charter97.org высказался за интеграцию Беларуси в ЕС и НАТО.

— Где вы видите будущую Беларусь на геополитической карте?

— Беларусь находится в самом сердце Европы. Как мы увидели на примере украденных выборов в 2020 году, явно есть белорусы, которые просто хотят жить нормальной жизнью: свободной жизнью в Европе. Вот за что мы должны бороться. Я вижу много храбрости в белорусской оппозиции, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их. Тысячи людей находятся в тюрьмах в ужасных условиях. Режим Лукашенко существует слишком долго. Он в некотором роде марионетка Путина, и ему нужна его поддержка, чтобы оставаться у власти, и, возможно, когда мы придем к решению с Путиным, то же самое произойдет и с Лукашенко, кто знает?

— Видите ли вы будущую Беларусь в качестве члена НАТО?

— Я думаю, это была бы абсолютно лучшая альтернатива, потому что это гарантия, которая нам нужна в регионе. Многие говорят, что членство в НАТО спровоцировало Путина пойти на Украину — это российская версия. Тот же аргумент вы слышите о Беларуси. Но в нашем понимании стать членом НАТО не является враждебным действием. Это просто означает, что если вы нападете на нас, то да, мы будем защищать друг друга вместе. Самым эффективным способом обеспечить безопасность в Украине и в Беларуси было бы членство в НАТО. Это самый эффективный способ обеспечить безопасное будущее для всех.

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