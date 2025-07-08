МУС выдал ордер на арест руководителей «Талибана» 8.07.2025, 19:15

За преследование женщин в Афганистане

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест руководителей «Талибана» — верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи «Исламского эмирата Афганистана» Абдул Хакима Хаккани. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Суд считает, что Ахундзада и Хаккани, «посредством приказов, подстрекательства или содействия», совершили «преступления против человечности в виде преследования по гендерным основаниям девушек и женщин», а также тех, кто им помогал.

«Эти преступления, по мнению суда, совершались на территории Афганистана с момента захвата власти талибами 15 августа 2021 года и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По мнению суда, политика «Талибана» привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, это сопровождалось убийствами, лишением свободы, пытками, изнасилованиями и похищениями.

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