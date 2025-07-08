В России начали сотнями закрываться автодилеры 1 8.07.2025, 21:48

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Огромный обвал продаж машин.

С начала 2025 года в России прекратили работу порядка 200 автодилерских центров — это около 5% от общего числа дилеров, которых в стране насчитывается около 4000. Об этом Autonews сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Массовое закрытие происходит на фоне резкого снижения спроса: по итогам первого полугодия продажи новых автомобилей в России рухнули более чем на четверть.

По словам Подщеколдина, еще примерно 30% автодилерских компаний в стране сейчас находятся в крайне сложном финансовом положении и близки к остановке деятельности. Он отметил, что действующая структура автомобильного рынка России не позволяет получать устойчивую прибыль ни автопроизводителям, ни дилерам.

Несмотря на общее снижение продаж, за боле чем три года, прошедшие с начала полномасштабного вторжения России в Украину, число автомобильных брендов на российском рынке выросло в два раза: если в начале 2022 года их было 60, то к июню 2025-го — уже 124. При этом, по словам эксперта, «подавляющее большинство новых марок — китайские».

Однако рост числа брендов не означает рост продаж. На один автомобильный бренд в России в среднем приходится около 12 900 проданных машин в год — это в 28 раз меньше, чем в США, где на один бренд реализуется порядка 355 500 автомобилей. При этом число брендов в России почти втрое превышает американский показатель (124 против 45), а автодилеров в стране — 4000, тогда как в США — 16 700. В пересчете на один дилерский центр в России приходится всего около 400 продаж в год, в США — 960, что в 2,4 раза больше. Такие показатели делают значительную часть российского дилерского бизнеса убыточным, подчеркивает Autonews.

По данным заместителя руководителя аналитического центра «Автостат» Дмитрий Ерегин, за первые шесть месяцев 2025 года в России было продано 530,4 тысячи новых легковых автомобилей. С учетом коммерческого транспорта (грузовиков и автобусов) совокупный объем рынка составил 601,8 тысячи единиц. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом падение по сегменту легковых машин — 26%.

Среди ключевых факторов снижения спроса аналитики «Автостата» называют высокие цены на автомобили, ужесточение политики Центробанка в сфере автокредитования, высокие ставки по займам и депозитам.

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