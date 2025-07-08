Z-блогер: Войну против Украины начали сумасшедшие 6 8.07.2025, 22:16

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Павел Губарев

Павел Губарев признал, что вторжение было катастрофической ошибкой.

Бывший так называемый «народный губернатор Донбасса» и один из самых ярких идеологов агрессии против Украины Павел Губарев дал очень откровенное интервью Z-каналу «Когда запели пушки». Тот, кто с 2014 года продвигал идеи «русского мира», теперь откровенно заявил: война, начатая Россией, была ошибкой с самого начала.

В деталях разбирался «Диалог».

«Я сейчас считаю, что то, как она (война против Украины — ред.) началась, шла и идет, то лучше вообще её не начинать было, конечно. У нас ничего не меняется: мы как разбивались в «мясных штурмах», наступая, так и продолжаем. Вот сейчас Сумы у нас, Волчанск этот многострадальный, Покровское… Везде толкают: «Давайте, вперёд»! А сил уже нет ни у кого… У нас откровенно крепостная армия. Замучились ребята. Пришёл — и уйти невозможно», — рассказал Губарев.

В его словах — не просто сомнение, а открытое обвинение властей в предательстве. Z-патриот говорит, что понял это ещё в самом начале вторжения.

«Через две недели после начала я уже начал задумываться, что это масштабное предательство. Начало «СВО» — это тоже предательство. Это выглядело, как будто на убой идём… Ни до какого Киева мы не дошли. Враг оказал злостное сопротивление, наносил нам огромные потери», — сообщил он.

По его словам, российские элитные подразделения, включая десантников и спецназ, были фактически уничтожены в первые месяцы войны.

«Кадровые элитные части: десантники, ГРУшники, которые туда наступали, они потеряли до половины личного состава убитыми и ранеными. Это была элита элитных войск. Сумасшедшие те, кто начал «СВО» с таким планом… Мы думали, там в кабинетах должны лучше знать. А ничего не лучше!» — констатировал Губарев.

Он признаёт: война затянулась на годы, и никаких реальных целей достигнуто не было.

По мнению Губарева, изначальная надежда на «быструю победу» быстро рассыпалась.

«Надежда была, что «СВО» может чем-то хорошим закончиться. Иначе я бы туда не пошёл. Но быстро стало понятно, что это долгая история, тяжёлое противостояние, противник заряжен, мотивирован. Мы напали, они защищаются, у них там народная война», — с горечью заявил Z-патриот.

Он также открыто называет чудовищные потери на фронте.

«На Сумском направлении у нас 1000–1500 человек гибло, когда наступали. Когда наступаем, у нас тысячи погибших в сутки, когда в позиционке — сотни… Блин, три с половиной года! И я утверждаю, что свыше миллиона жертв: убитые, пропавшие без вести и покалеченные. А сколько мы городов взяли — это смешно! Это поражение! Не понятно, как из этой истории выбраться, сохранить лицо. В этот конфликт мы залезли, и вылезти никакой возможности нет. Застряли в чёрной дыре, вокруг тьма», — заявил Губарев.

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