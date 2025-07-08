Почему рухнул новейший российский дрон

Почему рухнул новейший российский дрон3
- 8.07.2025, 22:55
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Новые подробности от журналистов.
Новый российский ударно-разведывательный дрон «Альтиус» в Казани россияне «сбили» собственными средствами РЭБ, а расхваленная разработчиками система навигации промахнулась на километр во время второго захода на посадку.
Об этом сообщается 8 июля в материале издания Defense Express.
Как утверждают разработчики «Альтиуса» (другое название — «Альтаир»), работающие на Уральском заводе гражданской авиации, «неустановленные внешние средства РЭБ» нарушили спутниковую навигацию дрона.
«Для захода на посадку пришлось выводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерционном режиме, произошла внештатная ситуация», — отметили россияне.
При этом, как отмечает издание, дрон «Альтиус» упал в дачном кооперативе Дубки — неподалеку от взлетно-посадочной полосы Казанского авиационного завода.
«Напомним, что это тот самый завод, на котором когда-то производили, а сейчас собирают из советских доработок и модернизируют Ту-160 и Ту-22М3. Но он также, точнее его подразделение КАПО-Композит, отвечает за производство БПЛА», — сообщили в Defense Express.
При этом в издании отметили, судя по заявлениям россиян, на дрон «Альтиус» не была установлена защищенная от помех система спутниковой навигации — например, «Комета-М».
«Почему-то на этом БПЛА ее нет. Или она не справилась с задачей, что со своей стороны означает очень целенаправленное подавление «Альтиуса» российскими подразделениями РЭБ», — сообщили в Defense Express.
Более того, как отметили в издании, на дроне не сработала еще одна, аналоговая система навигации — инерциальная БИНС-СП-2. Ее разработали в Московском институте электромеханики и автоматики специально для истребителя Су-57 — и оснастили лазерными гироскопами и кварцевыми акселерометрами.