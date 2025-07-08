Макрон в британском парламенте: Европа всегда будет с Украиной
- 8.07.2025, 23:24
Французский президент пообещал «бороться до последней минуты».
Президент Франции Эммануэль Макрон перед британским парламентом во вторник, 8 июля, заявил, что европейские союзники «никогда не оставят Украину». Об этом сообщает газета Le Monde.
«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры с целью построения этого прочного и длительного мира, потому что на карту в Украине поставлена наша безопасность и наши общие принципы», — заявил президент Франции в своей речи, произнесенной в Вестминстерском парламенте перед членами Палаты лордов и Палаты общин.
По словам Макрона, на карту в Украине поставлена также «стабильность Европы и мир», которым их поколение «наслаждалось в течение последних нескольких десятилетий».
Журналисты добавили, что 10 июля Макрон будет сопредседателем встречи «коалиции желающих» с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.