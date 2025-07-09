В ЦЭ по новому предмету принял участие только один абитуриент 9.07.2025, 5:30

Экзамен проходил в тестовом режиме.

В этом году на централизованных испытаниях был новый предмет — история Беларуси в контексте всемирной истории. Как прошли тесты, рассказал БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Он отметил, что количество участников было «не очень большим, потому что это действительно новый предмет».

— Он проходил в тестовом режиме в определенном количестве учреждений образования. В централизованном экзамене по предмету принял участие один выпускник и показал достаточно хороший результат — 58 баллов. В это же время проходило и ЦТ для выпускников прошлых лет, в рамках которого предмет выбрали 14 человек. Один из них получил даже максимально возможный результат в 100 баллов, — рассказал Юрий Миксюк.

Он добавил, что 2 июня тест по истории Беларуси в контексте всемирной истории сдавали выпускники текущего года, которые решили сдавать предмет в форме ЦТ, и выпускники прошлых лет, таких было 34 абитуриента.

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