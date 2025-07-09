Зеленский прибыл с визитом в Рим
- 9.07.2025, 12:59
В итальянской столице пройдет очередная встреча «коалиции решительных».
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Завтра, 10 июля, в итальянской столице пройдет очередная встреча «коалиции решительных».
Об этом сообщает источник РБК-Украина.
Чего ожидать от визита в Рим
Недавно президент провел телефонные переговоры с главой британского правительства Киром Стармером. По словам Зеленского, они обсудили ожидания от встречи «коалиции решительных», которая состоится в Риме.
Отдельно стоит добавить, что в Елисейском дворце сообщали, что во время встречи будет подниматься вопрос отправки «сил сдерживания» в Украину. Впрочем, последнее возможно только после перемирия между Украиной и Российской Федерацией (РФ).
Между тем СМИ писали, что Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. По словам журналистов, встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.