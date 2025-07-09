Эксперты назвали производителей самых надежных автомобилей 9.07.2025, 17:12

Subaru Forrester Hybrid

Фото: Drive

Лидер неожиданно обошел многолетних фаворитов.

Ненадежное авто может стать настоящим финансовым бременем. Средняя цена нового автомобиля сегодня превышает $48 000, а пошлины и инфляция лишь повышают неопределенность расходов.

Чтобы избежать лишних расходов на ремонт, стоит начинать поиск с выбора надежного бренда, а затем — модели, соответствующей вашим потребностям, пишет Consumer Reports (перевод - «Фокус»).

- Рейтинги брендов — это хорошая отправная точка, но перед покупкой важно также проверить надежность конкретной модели, — отмечает Джейк Фишер, директор по авто-тестам Consumer Reports.

В этом году Subaru впервые возглавил рейтинг надежности брендов, сместив Lexus и Toyota, которые годами боролись за первенство.

Из семи моделей Subaru в исследовании две — Forester и Impreza — получили значительно выше средних показателей. Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent показали средние или выше среднего результаты.

- Модели Subaru имеют много общих надежных компонентов, — объясняет Стивен Элек, аналитик авто-данных в Consumer Reports, — Это позволяет при обновлениях избегать значительных изменений, снижая риск новых поломок."

Toyota в этом году потеряла баллы из-за ниже средних оценок у таких моделей, как обновленный пикап Tacoma, полноразмерный Tundra и электрокар bZ4X. Случайно, единственная модель Subaru с плохой оценкой — это электрическая Solterra, которая является аналогом Toyota bZ4X.

Lexus и Toyota заняли второе и третье места соответственно. У Lexus четыре модели показали высокий уровень надежности, еще три — средний. Toyota имеет четыре модели с отличными показателями, семь — с показателями выше средних, и пять — со средними.

После тройки лидеров следует Honda. У трех ее моделей — выше средней надежность, у семи — средняя. Acura, премиальное подразделение Honda, заняло пятое место с одной надежной и одной средней моделью.

Рейтинг брендов Consumer Reports базируется на среднем показателе надежности всех моделей, по которым собрано достаточно данных (минимум две модели). Это позволяет оценить, улучшилась или ухудшилась позиция бренда по сравнению с прошлым годом.

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