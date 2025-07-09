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В Турции заблокировали чат-бот Илона Маска

  • 9.07.2025, 22:26
В Турции заблокировали чат-бот Илона Маска

Он начал оскорблять Эрдогана.

В Турции интернет-пользователям заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok, который разработан компанией xAI миллиардера Илона Маска. Он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Reuters.

Отмечается, что Grok якобы генерировал оскорбительные сообщения о турецком лидере, когда ему задавали определенные вопросы на турецком языке. Главная прокуратура Анкары уже объявила о начале официального расследования инцидента.

В агентстве поделились, что Управление информационных и коммуникационных технологий Турции приняло запрет на использование Grok после решения суда. Было постановлено, что чат-бот нарушает законодательство Турции, которое считает оскорбление президента уголовным преступлением.

В агентстве напомнили, что в прошлом месяце Маск пообещал обновить Grok. По его словам, в базовой модели чат-бота «слишком много мусора».

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