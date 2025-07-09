Хуситы похитили выживших членов экипажа атакованного сухогруза Eternity C 9.07.2025, 23:42

Корабль получил критические повреждения и затонул.

США обвинили йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) в похищении членов экипажа сухогруза Eternity C, потопленного в Красном море в результате атаки. Как заявило американское посольство в Йемене, хуситы «убили нескольких моряков, потопили судно, препятствовали спасательной операции и похитили многих выживших». США потребовали немедленного освобождения заложников и подчеркнули, что действия хуситов подтверждают их признание террористической организацией.

По данным британского агентства UKMTO, атака на судно под либерийским флагом и греческим управлением началась 8 июля. Хуситы обстреляли Eternity C с моторных лодок, использовали гранатометы, а позже — баллистические и крылатые ракеты. Корабль получил критические повреждения и затонул.

Военно-морская миссия ЕС сообщила, что спасены шесть человек из 25, включая пятерых филиппинцев и одного индийца. Один из пострадавших — россиянин, он потерял ногу. Судьба остальных остаётся неизвестной. Агентство Reuters передаёт, что четыре моряка погибли. По словам хуситов, часть экипажа была доставлена в «безопасное место».

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