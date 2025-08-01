Обращение Путина отменили, даже не начав 5 1.08.2025, 7:43

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В нем глава РФ должен был «ответить» Трампу.

В четверг, 31 июля, российский диктатор Владимир Путин должен выступить с заявлением. Его главным «месседжем» будет ответ на недавние угрозы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Впрочем, позже стало известно, что обращения диктатора Путина не будет. В частности, он делал заявление для СМИ после российско-лаосских переговоров, но там ни слова не было ни об Украине, ни о Трампе.

«В пятницу, 1 августа, в Россию должен прибыть Александр Лукашенко. Возможно, что-то прозвучит на их встрече», – сообщают СМИ РФ.

Что предшествовало

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские чиновники на этой неделе контактировали с чиновниками из окружения российского диктатора Владимира Путина. Представители США надеялись достичь прогресса по прекращению огня, однако не увидели его в намерениях россиян.

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